“La decisione di Matteo Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo”.

Così il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda che poi continua: “Le dimissioni di un

leader sono una cosa seria, o si danno o non si danno. E quando si

decide di darle, si danno senza manovre. In un momento in cui al Pd

servirebbe il massimo di quella collegialità che è l’esatto opposto

dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne

l’operatività per continuare a gestire il partito e i passaggi

istituzionali delle prossime settimane è impossibile da spiegare”.

“Quando Veltroni e Bersani si sono dimessi – ricorda Zanda – lo hanno

fatto e basta. Un minuto dopo non erano più segretari”.

Adnkronos

