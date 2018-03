Ancora problemi con la giustizia per Matias Messi, fratello maggiore del fuoriclasse del Barcellona. Ieri è stato arrestato in Argentina, a Villa Gesell nei pressi di Buenos Aires, con l’accusa di lesioni e minacce a mano armata, con una pistola, secondo quanto hanno confermato dei testimoni alla polizia.

Tutto ciò dopo che Matias Messi era rimasto coinvolto in un’incidente d’auto, andando a sbattere con la sua Land Rover contro un’altra vettura. Poi il fratello della ‘Pulce’ avrebbe litigato animatamente con il conducente dell’altra auto, la Volkswagen del 24enne Javier Rivera, spintonandolo e poi minacciandolo con una pistola che però non è stata rinvenuta dagli agenti accorsi poco dopo sul posto. Sulla vettura del Messi sono invece stati trovati due spinelli contenenti marijuana, “pronti all’uso”, come scrive il quotidiano sportivo argentino ‘Olè’.

