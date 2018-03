Sarà intitolata a Dina Dore – la casalinga di Gavoi uccisa nel marzo del 2008 – la sede della Commissione regionale per le Pari opportunità, a ricordo delle donne vittime di violenza di genere.

Lo ha deciso la Giunta regionale, approvando la proposta avanzata dalla stessa Commissione e fatta propria dal presidente Francesco Pigliaru. La cerimonia avrà luogo giovedì 8 marzo, alle 11, nella sala Ex Crel di Cagliari, in via Roma 253.

Interverrà il presidente Pigliaru con la presidente della Commissione pari opportunità Gabriella Murgia e la giornalista Maria Francesca Chiappe. Saranno presenti gli assessori Luigi Arru, Cristiano Erriu e i familiari di Dina Dore.

