“Governare? Ma con chi? Con la Lega di Salvini e con Berlusconi? Non mi sembra che si vada in questa direzione, ma ci mancherebbe altro”. Lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, vicino a LeU, raggiunto telefonicamente a Miami dove si trova per la fiera internazionale del turismo crocieristico, Seatrade Cruise.

“Divisi non si svolge alcun ruolo e si è marginali. L’esempio più chiaro è quello del Lazio: lo stesso giorno, alla stessa ora, la stessa persona ha dato il voto a Zingaretti per le regionali e invece non si è riconosciuto nel centrosinistra a livello nazionale. Lo stesso non è accaduto in Lombardia.

Questo perché su Zingaretti tutto il centrosinistra è stato compatto, Leu compreso. Laddove ci si è consumati su litigi senza parlare di argomenti che riguardano da vicino l’elettore non si è ottenuto lo stesso risultato. È quello che è accaduto in Lombardia e a livello nazionale”, ha concluso Zedda.

Commenti

comments