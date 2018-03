Si è presentato intorno alle 20:15 in questura a Cagliari, l’uomo che stamani con un’accetta da 50 centimetri ha minacciato una guardia giurata e distrutto gli arredi dell’Assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Cagliari e minacciato un vigilante. Si tratta di un 48enne, P.I., pluripregiudicato cagliaritano, che “esasperato dalla burocrazia”, perchè – a quanto ha riferito alla Polizia – aveva fatto la domanda per il Reis, senza ottenere risposta.

Il pregiudicato è andato in Comune per conoscere la ragione del ritardo e alla risposta della guardia giurta,che gli ha detto che gli uffici erano chiusi, è andato in escandescenza ed ha distruttogli arredi.

Alle 20,15 circa si è consegnato al dirigente della Squadra volante, Massimo Imbimbo, al quale ha spiegato le sue ragioni. Ha comprato l’accetta in un ferramenta (che ha fatto recuperare in casa di un parente) poco lontano dall’Assessorato comunale ed è entrato a compiere, consapevolmente, l’azione di protesta. L’uomo sarà denunciato.

