In futuro anche Instagram potrebbe avere l’opzione delle chiamate audio e video, come WhatsApp e Snapchat. Secondo il sito TechCrunch, analizzando il codice della piattaforma sono stati scovati alcuni file che porterebbero a possibili funzionalità vocali e di videochiamata.

I file sono infatti etichettati come “chiamata” e “videochiamata” con le icone del telefono e della fotocamera presenti nei pacchetti dell’applicazione Android ma non ancora avviate. Quando e se le funzionalità venissero attivate Instagram diventerebbe una minaccia ancora maggiore per Snapchat, l’app preferita dagli adolescenti che ha già la funzione delle videochiamate.

Il recente restyling di Snapchat non è stato però accolto bene dagli utenti che hanno anche lanciato una petizione online; se Instagram aggiungesse queste opzioni potrebbe trascinarsi sempre più giovani dalla sua parte.

Le prime funzioni di videochiamate su Instagram sono state avvistate a gennaio scorso dal blog WAbetainfo.

