Ha colpito la madre con calci e pugni al volto, tanto da farla finire in ospedale e poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per calmarlo. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale Vitaly Haplevskyy, di 36 anni.

L’uomo oggi è stato processato per direttissima e rimesso in libertà con il divieto di dimora nel Comune della madre. L’episodio è avvenuto ieri in una abitazione a Olbia. I carabinieri sono interventi per sedare la lite ma una volta una volta entrati hanno visto una donna ferita, con ecchimosi e contusioni provocate da calci e pugni anche al volto. Responsabile dell’aggressione, il figlio della donna.

Il 36enne ha anche tentato di aggredire i carabinieri, che lo hanno bloccato. La ferita è stata trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato contusioni guaribili in 20 giorni.

