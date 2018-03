Per il prossimo 8 marzo, in occasione dello sciopero femminista globale, la rete Non Una Di Meno Cagliari organizza un corteo in città con concentramento alle ore 9 in piazza Garibaldi. Sono possibili disagi al traffico in centro città per il passaggio del corteo che, facendo fede all’evento dell’anno scorso, sarà certamente gremito di manifestanti.

Al grido di #WeToogether, anche nel capoluogo sardo, il movimento internazionale e intersezionale Non Una Di Meno mostrerà ancora una volta la propria forza globale contro la violenza maschile sulle donne e ogni tipo di violenza di genere.

Durante il corteo sono previste due brevi soste in Piazza Repubblica e in Piazza Amendola, mentre, al termine della manifestazione, è stata programmata una serie di interventi e performance artistiche in Piazza del Carmine.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Non Una di Meno Cagliari aderisce allo sciopero con un corteo femminista per pretendere una trasformazione radicale della società: contro la violenza di genere, economica e razzista, contro la precarietà e le discriminazioni, per un sovvertimento delle gerarchie sessuali, delle norme di genere e dei ruoli sociali alla base dei rapporti di potere che generano molestie e violenze.

Commenti

comments