Un cittadino svizzero sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale, è stato arrestato a Riola dai carabinieri del paese.

Si chiama Renè Balmer, 44 anni, ed era ricercato per i reati di tentato omicidio e lesioni personali gravi. L’uomo, che ha dichiarato di essere ospite di amici in una casa di campagna tra Riola e Baratili, è stato fermato a un posto di blocco dei militari della stazione di Riola, disposto dalla Compagnia di Oristano nell’ambito di una operazione di controllo del territorio coordinata dal capitano Francesco Giola.

Le verifiche hanno permesso di accertare che su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale e dopo un passaggio in caserma è stato associato alla casa circondariale di Massama in attesa del provvedimento di estradizione in Svizzera.

