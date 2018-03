Intorno alle 20:30 Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente nella strada statale 131, all’altezza del Km 6 in direzione Cagliari che ha coinvolto e un camion e un Ape 50 insieme a 3 autovetture, dove tutti gli occupanti hanno riportato ferite lievi.

I vigili del fuoco, coordinati dalla sala operativa 115, all’arrivo sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi, mettendo in sicurezza anche una perdita di benzina, mentre tutti gli occupanti sono ora presi in cura dalle ambulanze inviate dal servizio sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cagliari e l’Anas .

