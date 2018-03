Nuove pagine web dedicate agli impianti sportivi, all’albo regionale delle società e alle associazioni, ai procedimenti, alla modulistica e alle mappe interattive. È possibile visionare questo e altri contenuti in SardegnaSport.it, il nuovo “speciale” della Regione, che cambia veste e indirizzo: www.sardegnasport.it.

“Uno strumento utile e completo – ha commentato l’assessore dello Sport Giuseppe Dessena – pensato per la consultazione rapida di informazioni su tutto ciò che ruota intorno allo sport isolano: gli impianti, la loro localizzazione e il loro stato, la normativa, i contributi; sia da parte del cittadino che delle associazioni e società sportive, e ancora gli enti locali. Ogni contenuto del sito è stato adattato alla visualizzazione tramite dispositivi mobili come cellulari e tablet.

Siamo soddisfatti di questo strumento che consente una forma di dialogo tra cittadini e Amministrazione, e garantisce un ampio monitoraggio. In questo modo infatti, vengono fornite e recepite simultaneamente informazioni utili, sia da parte di chi amministra che da parte chi usufruisce del servizio”. Sulla home page sono visionabili le ultime notizie, la banca dati degli impianti sportivi della Sardegna, l’albo regionale delle società e delle associazioni sportive, le informazioni istituzionali, i procedimenti e la modulistica per la richiesta dei contributi.

I contenuti sono suddivisi in sezioni: impianti sportivi, albo regionale, procedimenti e modulistica, normativa, monitoraggio e contatti. La banca dati degli impianti sportivi è liberamente consultabile attraverso un motore di ricerca, consente ai cittadini l’accesso a tutte le informazioni su tipologie, ubicazione e fruibilità degli impianti per le differenti discipline sportive, di visualizzarne le immagini e localizzarli sulle mappe virtuali. La banca dati è un prodotto dell’attività di censimento degli impianti sportivi regionali avviata nel 2010 dalla Regione, in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI e con i Comuni, al fine di individuare gli impianti sportivi esistenti nel territorio e di monitorare il loro stato di conservazione.

L’Albo contiene tutti gli elementi utili all’identificazione e alla classificazione delle società e associazioni sportive che operano in Sardegna, comprese le associazioni affiliate alla Federazione sportiva riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico (CIP). L’iscrizione all’albo regionale delle Società e delle Associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici della legge regionale n 17/1999. I dati inseriti al momento della prima iscrizione devono essere aggiornati annualmente. Tutte le linee di finanziamento della Regione a favore dello sport, i piani e i programmi, la modulistica corrente per la richiesta dei contributi regionali e l’archivio degli anni passati.

