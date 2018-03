Notiziario di Cagliari-Lazio. CAGLIARI: FARIAS ANCORA IN DUBBIO, RIENTRA PISACANE – I rossoblù di Lopez si sono allenati questo pomeriggio nel Centro sportivo di Assemini in vista dell’incontro di domenica alla Sardegna Arena contro la Lazio. Prima parte della seduta in palestra, quindi riscaldamento tecnico ed esercitazioni sul possesso palla in campo.

Parte centrale dedicata alla tattica e al lavoro per reparti. In chiusura partitella a campo ridotto. Pisacane si è allenato col gruppo, mentre Farias prosegue il lavoro personalizzato a causa dell’infortunio al polpaccio. Sempre indisponibile Cigarini, che prosegue le terapie dopo la frattura al piede.

