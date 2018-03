Incidente stradale questa sera in via Grazia Deledda, a Cagliari.

Un ragazzo 32enne di Cagliari, alla guida di una Toyota Yaris, ha perso il controllo dell’auto mentre si dirigeva verso piazza Repubblica. Il ragazzo ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a urtare contro la vetrata di un’attività commerciale.

Fortunatamente al momento non passava nessun pedone in quel tratto di marciapiede: il conducente, sottoposto a controllo etilometrico dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi di legge, è risultato positivo con un tasso ben oltre 1,5 g/l.

La patente è stata ritirata e l’auto sequestrata. Il conducente è rimasto illeso.

Commenti

comments