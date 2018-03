Il ‘Coordinamento insegnanti antifascisti’ ha indetto, per venerdì 9 marzo alle ore 17, presso la sala del Jester Club, in via Roma 257 a Cagliari, un’assemblea cittadina in favore della giovane insegnante di Torino contro cui si è scatenato un battage, tramite media e dichiarazioni di politici in campagna elettorale, che ha avuto come esito la sua sospensione dal servizio prima ancora che un tribunale si pronunci.

“Lavinia Flavia Cassaro, la maestra processata, condannata e linciata mediaticamente è una di noi. Una donna che grida la sua rabbia contro chi le impedisce violentemente di manifestare l’antifascismo, contro chi le spara addosso gli idranti per difendere i fascisti di Casapound. Perciò subisce la gogna mediatica da parte di rappresentanti delle istituzioni, politici e sedicenti addetti all’informazione che incitano la magistratura dai microfoni delle tv e dai social alla condanna penale e al licenziamento” – così il Coordinamento insegnanti antifascisti, che lancia anche un appello, “perché Lavinia torni al suo posto di lavoro, perché è nostro diritto e dovere manifestare contro il fascismo, perché il nostro dissenso non sia oggetto di violenta repressione”.

