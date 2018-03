Cagliari aderisce al patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere. Nella Giornata internazionale della Donna, quattordici grandi Comuni italiani, città metropolitane in testa, sottoscrivono e lanciano un patto con 11 punti programmatici, frutto di un lavoro condiviso, per progettare e sostenere misure concrete di promozione delle pari opportunità.

Al centro del Patto dei Comuni (#pattodeicomuni #8Marzo) il sostegno all’emancipazione femminile e la costruzione di una società più equa che offra a tutte le persone, indipendentemente dal genere, di sviluppare talenti e potenzialità in egual misura, lontano dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere. Il Patto è stato presentato oggi a Milano dal Sindaco Giuseppe Sala, promotore e primo firmatario nell’ambito di “Tempo di Libri”, la Fiera internazionale dell’editoria in corso a Milano, che ha dedicato la giornata alle donne.

Insieme con Milano hanno aderito al Patto Varese e Padova e 12 città metropolitane: Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania e Cagliari. “L’Amministrazione comunale di Cagliari – sottolinea il sindaco Massimo Zedda – aderisce con convinzione al Patto dei Comuni per la parità contro la violenza di genere. Auspico che il contributo di ciascuna delle Istituzioni, degli Enti e dei Comuni coinvolti possa fare del Patto un nuovo passo, culturale e materiale, di un cammino costruttivo nel quale insieme si possa collaborare a livello nazionale per contrastare i fenomeni discriminatori e arrivare ad una società davvero paritaria e giusta”.

