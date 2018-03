Nei giorni scorsi i Temperance hanno annunciato, sulla loro pagina Facebook, una nuova line up e il nuovo videoclip della band metal italiana.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nuova line-up con l’ingresso di Alessia Scoletti e Michele Guaitoli come nuovi cantanti dei Temperance, Michele, già cantante di Kaledon e Ouverture, è diventato attraverso gli anni uno degli artisti più significativi della scena italiana, con centinaia di spettacoli e diversi tour nel suo passato. Alessia è una delle promesse più brillanti del panorama nazionale, grazie al suo unico e straordinario carattere vocale”, afferma la band nel post.

“E’ chiaro che questo passo è il momento clou di una relazione – non solo in termini professionali – basata sull’amicizia che è costantemente cresciuta negli anni. Far parte di questa band è sicuramente l’evoluzione più naturale e spontanea di una meravigliosa realtà nata nel tempo.”, afferma Michele Guaitoli.

“Far parte della Temperanza è un onore per me, cn un tale sfondo, la situazione reale e i piani per il futuro ogni musicista sarebbe incitato a dare il suo meglio e a credere in quello che sta facendo. Posso solo dire” Grazie ” ai miei nuovi compagni di band e ci auguro il meglio per il prossimo viaggio!”, conclude Alessia Scoletti.

