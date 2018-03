La Sardegna, in questo momento, gode della protezione di un promontorio anticiclonico proveniente dal nord Africa. Ragion per cui stiamo percependo un netto aumento delle temperature, che come previsto supereranno in varie località quota 20°C e in qualche caso potrebbero addirittura sfiorare i 25°C. Naturale, vista la natura dell’Alta Pressione e l’afflusso d’aria estremamente mite.

La causa del miglioramento è ascrivibile a quanto sta accadendo a ridosso della Penisola Iberica, laddove si sta approfondendo un Vortice Ciclonico che poi verrà scagliato sull’Europa occidentale dalla circolazione atlantica principale. Gli effetti raggiungeranno anche la Sardegna, dove è atteso un peggioramento piuttosto vivace. Godiamoci la giornata di sabato perché poi, domenica, la situazione cambierà radicalmente.

Domenica che vedrà transitare un primo impulso perturbato, con piogge e temporali a partire da ovest. Attenzione perché localmente potrebbero verificarsi episodi di una certa rilevanza, questo perché il graduale ingresso d’aria relativamente fredda esalterà i contrasti termici tipicamente primaverili. Le temperature, quindi, torneranno a scendere di parecchi gradi. Un calo che si percepirà soprattutto nella giornata di lunedì, quando dovrebbe subentrare un forte Maestrale. Farà freddo, tant’è che le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso oltre i 1000-1200 metri.

Seguirà un nuovo temporaneo miglioramento, ma in vista vi sono ulteriori perturbazioni per un marzo che potrebbe realmente riportarci le grandi piogge.

In collaborazione con Meteo Sardegna

