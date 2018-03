“I diuretici servono a diluire le urine, quindi possono ‘coprire’ qualsiasi cosa: per questo il loro uso è stato proibito agli atleti”. Così il professor Carlo Tranquilli, specialista della scienza e medicina dello sport e in passato consulente di varie federazioni sportive, spiega la funzione della sostanza che ha fatto risultare positivo a due controlli il giocatore del Cagliari Joao Pedro.

“Un diuretico diluisce la concentrazione di altre cose – dice ancora Tranquilli -, ma ci sono stati anche casi, ad esempio nel pugilato, in cui, stupidamente, è stato assunto in particolare per perdere peso, perché fa smaltire i liquidi”.

“Per motivi terapeutici può essere chiesta un’esenzione – conclude lo specialista di medicina dello sport -, ma viene autorizzata in pochissimi casi”.

