Il Comune di Cagliari intende dare in concessione per sei anni il centro servizi ubicato all’interno del Parco di Tuvixeddu e per questo il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica riceverà le manifestazioni di interesse da parte di chi vuole presentare la propria offerta.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro le 11 del 26 marzo 2018 utilizzando preferibilmente il modulo allegato all’Avviso Pubblico. La richiesta andrà fatta via PEC all’indirizzo: verde@comune.cagliari.legalmail.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la concessione sessennale del centro servizi ubicato all’interno del Parco di Tuvixeddu”.

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà, a pena di nullità, essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Verde Pubblico ai contatti: tel. 0706777812-0706777814, mail: uffveca@c

