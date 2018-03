Il Consiglio Comunale di Sanluri unito per venire incontro alle famiglie in difficoltà che hanno ingiunzioni fiscali per il pagamento di cartelle esattoriali di tributi comunali. Sono stati infatti prorogati i termini per la richiesta della rottamazione delle cartelle, gli interessati potranno presentare domanda dal 30 marzo al 20 aprile 2018. In pratica con la rottamazione i cittadini morosi si vedranno annullare tutti gli interessi maturati peri mancati pagamenti e andranno a pagheranno il tributo originario a rate. Su proposta del sindaco Alberto Urpi, per dare una maggiore informazione gli Uffici comunali manderanno ai diretti interessati alle ingiunzioni delle lettere informative su modalità e scadenze per poter “usufruire”della rottamazione.

“Un ottimo lavoro da parte di tutto il consiglio comunale – afferma il sindaco Alberto Urpi – Con l’approvazione unanime di tutti i consiglieri speriamo di riuscire a venire incontro alle famiglie con ingiunzioni fiscali e al contempo di recuperare i crediti che vanta il Comune. Molto spesso alcune informazioni sfuggono ai cittadini interessati per questo abbiamo deciso di inviare loro delle lettere personalizzate”.

Commenti

comments