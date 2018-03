La fiction tv “Comma 22”, diretta da George Clooney, potrebbe essere girata anche a Olbia, nell’aeroporto dismesso di Venafiorita. La location è stata visitata dall’attore nel mese di gennaio, e ieri la produzione (Paramount Television e Anonymous Content) ha avuto un doppio incontro a Olbia e a Cagliari. La risposta definitiva è attesa entro due settimane.

Per il governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, “è un progetto che assicura grande visibilità, siamo molto interessati e lo seguiremo con grande attenzione per la parte che ci compete. Di certo è la conferma che la Sardegna viene tenuta sempre più in considerazione nella scelta delle grandi produzioni cinematografiche nazionali e internazionali, e questo anche grazie alla promozione fatta dalla nostra Film Commission”. “Manteniamo estrema cautela – ha aggiunto Nevina Satta, direttrice della fondazione Sardegna Film Commission – perché questo incontro è solo un primo passo. Le produzioni hanno mille esigenze e ora siamo al lavoro per verificare che ci siano tutte le condizioni tecniche per operare”.

La miniserie tv in sei episodi, tratta dal libro antimilitarista di Joseph Heller “Comma 22” scritto nel 1961, sarà distribuita negli Usa in streaming dalla piattaforma Hulu. Clooney sarà presente nella triplice veste di produttore esecutivo, regista e attore.

Commenti

comments