La necessità di ritrovare la vittoria dopo due delusioni e mezza (i ko con Milan e Juve, il pari di Europa League con la Dinamo), ma soprattutto una grana che ancora deve risolversi, quella del giallo attorno alla convocazione di Stefan de Vrij in Procura antidoping. Saltata ieri per la mancata presenza del giocatore e rinviata a lunedì, l’audizione fa da cornice alla trasferta di domani a Cagliari dove la Lazio cerca il riscatto e il ritorno ai tre punti in campionato.

“E’ un momento importante della stagione, sappiamo che a marzo è importante, mancano tre gare per arrivare alla sosta e dovremo tirare fuori tutte le energie che ci sono”, spiega Simone Inzaghi. Il cui cruccio in questo momento è anche quello di capire come gestire al meglio le energie mentali dello spogliatoio e soprattutto quelle del difensore olandese. Inzaghi conferma la versione biancoceleste che girava già da ieri: “De Vrij? È solo un problema burocratico che la settimana prossima si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento”.

Le sue certezze andranno confrontate con le curiosità della Procura di Nado Italia, intanto il difensore è tra i convocati per la gara di domani ma ancora non è chiaro se il tecnico biancoceleste intenderà schierarlo dall’inizio. All’orizzonte, c’è anche il ritorno di Europa League in casa della Dinamo Kiev, dove servirà dare il massimo per vincere. Potrebbe quindi prospettarsi un discreto turn over, in cui tra i principali indiziati a riposare figurano gli stakanovisti Milinkovic-Savic e lo stesso de Vrij. C’è da dire che nella rifinitura di oggi il tecnico biancoceleste ha mischiato molto le carte e tanti possibili titolari hanno svolto lavoro a parte. Tra cui anche Ciro Immobile, che domani dovrebbe partire dall’inizio ma non è escluso neanche un utilizzo di Caicedo dal 1′.

A centrocampo, al posto di Milinkovic dovrebbe essere arretrato Luis Alberto, con Parolo che torna anch’esso in mediana e la conferma di Felipe Anderson, attualmente il giocatore forse più in forma della Lazio. Se anche de Vrij dovesse riposare (per motivi di turnover o di serenità) al suo posto toccherebbe a Bastos con Luiz Felipe al centro e Radu. Squalificato ancora Marusic, out Caceres, sugli esterni ok Basta e Lulic.

Commenti

comments