Cagliari (3-5-2): Cragno: Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Miangue ; Han, Pavoletti. Allenatore: Lopez

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Primo Tempo: 1-1

Tutta la Sardegna arena in piedi per salutare Davide Astori, il giocatore della Fiorentina morto domenica scorsa a Udine. Nel prepartita della sfida contro la Lazio è stato esposto nel settore distinti lo striscione ‘Ciao Davide’.

La Lazio parte bene, poi il Cagliari inizia a prendere le misure e a rendersi pericoloso, fino al 24′ quando l’armata di Lopez si porta in vantaggio con Pavoletti che sfrutta al meglio l’ottimo cross di Niangue.

Evidente l’errore di Bastos in quest’occasione. Subito arriva la reazione del gruppo di Inzaghi, che si lamenta per un mancato calcio di rigore assegnato dall’arbitro sul contattto tra Immobile e Barella.

I biancocelesti pareggiano finalmente al 34′ con Leiva che concretizza in rete l’ottima palla di Luis Alberto da calcio di punizione.

Secondo tempo: 2-2

La partita continua ad essere dura e fisica. Al termine di un’azione portata avanti dai rossoblù, rimangono a terra Ionita e Faragò. Al 60′ la Lazio tenta il contropiede, ma Luis Alberto subisce ostruzione. Calcio di punizione da centrocampo per la squadra di Inzaghi. Dopo una prolungata azione dei biancocelesti al limite dell’area di rigore, Han cerca di far risalire i suoi: non accompagnato da alcun compagno, viene facilmente fermato da de Vrij.

Ma poi la svolta: l’arbitro Guida chiede l’aiuto del Var per un contatto tra Pavoletti e Luiz Felipe. Leggerezza della Lazio che sul retropassaggio di Basta e l’uscita di Strakosha non s’intende. È rigore.

Calcia Barella…2-1! Rossoblu nuovamente in vantaggio al 73esimo.

La Lazio tenta di riconquistare il pareggio: il colpo di testa di Immobile, centrale, viene parato senza problemi da Cragno. All’86′ Luis Alberto perde palla e fa ripartire gli avversari. La velocità di Barella obbliga Radu all’intervento. Cartellino giallo nei confronti dei romeno.

Sul finire del match altro errore di Luiz Felipe. Il brasiliano concede a Farias l’uno contro uno con Strakosha, che interviene provvidenzialmente.

Sembra una vittoria per i rossoblu…ma Immobile trova il miracolo di tacco all’ultimo minuto e guadagna il pareggio. Termina 2-2 la sfida con la Lazio.

