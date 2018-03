Entro tre settimane i coordinamenti per il paziente adulto e per il paziente bambino porteranno alla Consulta regionale della Diabetologia una bozza della rete diabetologica, in cui sia specificato il ruolo e le funzioni multidisciplinari dei centri diabetologici e della rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

E’ quanto stabilito nella prima riunione della Consulta regionale della Diabetologia, rinnovata con decreto dell’assessore della Sanità, Luigi Arru, lo scorso gennaio. Nel corso dei lavori, presieduti dall’assessore Arru e dal direttore generale dell’assessorato Giuseppe Sechi, è stato affrontato anche il tema dei nuovi sistemi di monitoraggio della glicemia.

I diabetologi hanno espresso alcune indicazioni che saranno parte integrante dei documenti che verranno proposti in sede di Consulta e poi tradotti in atti di programmazione. L’Assessore ha espresso soddisfazione per la “fattiva collaborazione delle associazioni di pazienti e per la forte accelerazione richiesta da tutti gli operatori presenti”.

