I cantieri per rimettere a nuovo strade e marciapiedi invadono le vie dello shopping sassarese. dalla prossima settimana viale Italia sarà interessato da un importante cantiere tra viale Mancini e via Amendola e, successivamente, tra via Rockefeller fino all’ingresso della città.

Proprio per spiegare nei dettagli l’intervento, l’amministrazione comunale ha convocato per giovedì un incontro con i commercianti della zona e già nelle scorse settimane ha coinvolto in tavoli tecnici gli enti interessati, come Atp, Arst e gli ospedali di viale Italia. “Come è sempre avvenuto in passato, vogliamo coinvolgere cittadini, cittadine e attività commerciali in un processo di comunicazione diretta, in modo che da una parte i nostri tecnici possano spiegare nella maniera più esauriente le attività che svolgeremo e dall’altra chiunque possa farci tutte le domande che ritenga utile”, spiega il sindaco Nicola Sanna.

Viale Italia è soltanto una delle arterie che in questi mesi saranno oggetto di massicce azioni per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi. “Cantieri che daranno un nuovo volto alla nostra città e che richiedono tempo. Per questo intanto, grazie anche alle segnalazioni della cittadinanza, stiamo provvedendo nelle aree più ammalorate con interventi d’urgenza”, continua il primo cittadino. Molti altri interventi sono già iniziati in altre parti della città e nelle borgate, opere realizzate con un primo mutuo da 1,6 milioni di euro.

