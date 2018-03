E’ stata fissata per la il 20 aprile prossimo la data del processo in Cassazione per Francesco Rocca, il dentista di Gavoi, di 49 anni, condannato in primo e secondo grado all’ergastolo come mandante dell’omicidio della moglie Dina Dore, avvenuto nel garage dell’abitazione della coppia il 26 marzo del 2008.

Contro l’ultima condanna si sono appellati alla Suprema Corte gli avvocati di Rocca. Per l’occasione il collegio difensivo verrà ampliato: Mario Lai e Angelo Manconi saranno affiancati dal noto cassazionista Franco Coppi, già difensore tra gli altri di Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi e Sabrina Misseri, tutti processi ad alto impatto mediatico. Rocca era stato condannato all’ergastolo della Corte d’assise di Nuoro il 4 aprile 2015 e in secondo grado dalla Corte d’assiste d’appello di Sassari nel dicembre 2016.

Condannato a 16 anni nei tre gradi di giudizio l’esecutore materiale dell’omicidio: Pierpaolo Contu, minorenne all’epoca dei fatti.

Commenti

comments