Incidente mortale nel corso della notte sulla Statale 554 al km 7, in comune di Selargius (Ca). Verso le 4 un uomo, probabilmente un senzatetto non ancora identificato perché privo di documenti , ha attraversatola strada fuori dalle strisce pedonali e in un punto della strada privo di illuminazione ed è stato travolto e ucciso da una Renault Clio condotta da una donna sopraggiunta proprio in quel momento. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La donna è in stato di choc. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale

Commenti

comments