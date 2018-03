Proclamazione eletti rinviata. Neppure oggi saranno proclamati i deputati e i senatori eletti sulle circoscrizioni proporzionali perché la Cassazione non può fare il riparto dei seggi a livello nazionale in quanto non sono ancora pervenuti al sistema centrale della Cassazione i dati di una Circoscrizione.

Questa la motivazione per cui non è possibile attribuire i seggi di Camera e Senato a livello nazionale. Attesa dunque e trepidazione perché il risultato del Collegio mancante potrebbe modificare numerose elezioni già date per scontate.

