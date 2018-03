Aldi Italia, ha pubblicato il richiamo del prodotto “Mini-friggitrice Ambiano” del fornitore Petermann GmbH & CO. KG. L’elettrodomestico per la cucina viene richiamato a scopo precauzionale per la tutela del consumatore da parte di Petermann GmbH &CO. KG e Aldi Srl.

Nello specifico, segnala Giovanni D’Agata presidente dello Sportello dei Diritti”, in alcuni casi sussiste il pericolo di un difetto elettrico che potrebbe eventualmente provocare il rischio incendio della friggitrice. Per questo motivo il prodotto non deve essere utilizzato. Il prodotto è stato messo in vendita nei giorni 08-09/03/2018 in tutte le filiali ALDI.

La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Il prodotto può essere restituito in qualsiasi filiale Aldi, ottenendo il rimborso dell’importo pagato anche senza esibizione dello scontrino di acquisto. Questo avviso non indica che il pericolo sia stato causato dal produttore, dal fornitore o dal distributore.

