Dal 3 marzo non si hanno più notizie di Valentino Ferrauto, un 40enne nato a L’Aquila, ma residente a La Maddalena dove non è più tornato da quel sabato.

E’ stato visto nei giorni scorsi in zona Olbia, tra il corso Umberto e la via Vittorio Veneto e la famiglia lancia un appello per le ricerche: “Soffre di amnesia se lo vedete chiamate i carabinieri”.

Al momento della scomparsa indossava giubbotto grigio e pantaloni scuri antinfortunistici con strisce catarifrangenti gialli o bianchi.

Del suo casi si è occupata anche la trasmissione Chi L’Ha Visto che lancia l’appello:” Potrebbe aver preso un traghetto intorno alle 20 e potrebbe essersi recato nella zona di L’Aquila, dove ha dei parenti. Non ha con sé il telefono né documenti”.

