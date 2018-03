Freschi di tour e nuovo album, i Sepultura annunciano un imminente ritorno in Italia per un’occasione speciale, il Metal For Emergency di Filago (BG), in un sabato 4 agosto che si preannuncia bollente. Si tratta della settima edizione del festival ad ingresso gratuito, ospitata quest’anno dal Filagosto Festival, uno dei più importanti della Lombardia.

I Sepultura nascono a Belo Horizonte, in Brasile, nel 1984 e diventano rapidamente protagonisti della fiorente scena thrash metal underground grazie al loro sound originale ed esplosivo e al contempo primitivo e grezzo, che spazza via ogni preconcetto geografico aggiungendo il Sud America alla mappa del metal con album come Morbid Visions, Schizophrenia e Beneath The Remains. La fuoriuscita del frontman e fondatore Max Cavalera nel 1997 avrebbe potuto facilmente far crollare una squadra meno unita, ma il reclutamento del nuovo cantante Derrick Green è risultato un vero colpo da maestro. Durante le ultime due decadi i Sepulturasi sono evoluti e diversificati, in un succedersi di album che hanno aggiunto profondità e varietà al catalogo della formazione. Dall’euforia senza limiti del primo album con Green, Against (Roadrunner Records, 1998)fino all’acclamato The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart (Nuclear Blast, 2013), il progresso dei Sepultura è stato costante e la loro integrità artistica riconfermata. L’attuale line up composta da Derrick Green (voce), Andreas Kisser (chitarra), Paulo Jr. (basso) e Eloy Casagrande (batteria) ha di recente festeggiato il trentesimo anniversario della band con un tour mondiale senza sosta che ha riconfermato quanto i brasiliani siano in forma.

Nel 2017 i Sepultura pubblicano un album che si ripromette di affermare ancora una volta il loro lo status di portabandiera del metal mondiale. Registrato insieme all’apprezzato produttore Jens Bogren (Opeth, Kreator,Ihsahn, Paradise Lost), Machine Messiah (Nuclear Blast) non è solamente il quattordicesimo album in studio della band, ma anche il lavoro più completo dell’era Derrick Green. Straordinariamente ricco nel paesaggio musicale ma ben radicato nello spirito heavy metal, è chiaramente un album che la formazione ha plasmato con amore, passione e determinazione.

