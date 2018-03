Louis Berry arriva in Italia con un unico imperdibile concerto il prossimo 22 maggio al Dude Club di Milano.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di venerdì 16 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Louis Berry è un artista da ‘tenere d’occhio’. Il suo ultimo singolo “Stumbling” è stato prodotto da Koz, che ha lavorato con artisti quali Kendrick Lamar, Dua Lipa e Nicki Minaj.

E’ un pezzo fortissimo, soul e intenso. Riguardo alla canzone e all’incisivo ritornello in cui viene ripetuto più volte il titolo del brano, Louis ha dichiarato: “volevo che il brano suonasse proprio come fosse una continua caduta, perché è così che ci si sente quando si è tormentati. Si mette in discussione sé stessi, la vita e tutto il resto”.

Louis Berry ha una storia personale forte alle spalle, una storia di redenzione, in cui la salvezza e il riscatto sono stati resi possibili dalla musica. Nato nei sobborghi di Liverpool nel 1992, Louis è cresciuto in una famiglia complicata: padre drogato e una madre che ha fatto di tutto per proteggere il figlio dalla strada. L’avvicinamento alla musica arriva quasi per caso e grazie alla chitarra del nonno. Dopo aver imparato ad usare di nascosto lo strumento, al suo secondo concerto ottiene il suo primo contratto discografico. Il primo singolo “Rebel”, estratto dal suo EP di debutto, finisce addirittura in rotazione nell’airplay di BBC Radio 1.

L’album di debutto di Louis, a cui l’artista sta lavorando duramente, uscirà prossimamente via Sony Music.

