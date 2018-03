I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un pregiudicato 62enne di Capoterra per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 19:30 Ettore Porcu si trovava a Cagliari e, in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol, ha deciso di rientrare in paese ed ha chiamato un taxi.

Alle ore 20:30 circa arrivato a Capoterra il pregiudicato si è rifiutato di pagare il corrispettivo della corsa al tassista minacciandolo verbalmente. Il conducente a quel punto lo ha fatto scendere e ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile che ha intercettato il pregiudicato nei pressi di casa sua. Alla richiesta dei documenti per l’identificazione Porcu si è rifiutato e si è scagliato contro i militari pronuciando frasi ingiuriose e scagliando calci e pugni.

A quel punto i carabinieri lo hanno ammanettato e portato, in stato di arresto,nelle camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri in attesa del rito direttissimo previsto per stamani.

Marta Pisanu, Sabrina Concas, Sara Frau 5R Itis Giua Assemini

