I Carabinieri della compagnia di Nuoro, durante le attività di controllo e prevenzione del territorio nel comune di Orgosolo (Nu), nella serata di ieri hanno sequestrato circa 2 chili di marijuana, 33 grammi di cocaina e una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Nel corso dell’operazione due giovani, di cui uno minorenne, sono stati denunciati e un trentenne è stato arrestato.

I militari stavano perlustrando le vie del paese barbaricino ed hanno notato, in una stradina, due giovani che con fare sospetto si sono allontanati quando hanno visto l’auto di servizio, andando a nascondersi in una casa del centro storico. I giovani hanno tentato di non rispondere alle richieste dei militari di aprire la porta ma hanno dovuto desistere dalle loro intenzioni.

Nel corso della perquisizione dello stabile i militari hanno trovato, nascosti in una nicchia del contatore dell’energia elettrica, tre sacchetti termosaldati contenenti marijuana e altri tre sacchetti contenenti 300 grammi dello stesso stupefacente.

Inoltre hanno recuperato 33 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento insieme ad un bilancino di precisione e ad una pistola scacciacani priva di tappo rosso, tanto da sembrare vera. Inoltre nel corso della perquisizione in casa del minore, sono stati trovati 600 euro dei quali non hanno saputo fornire giustificazione sul possesso.

Nel corso dell’operazione in casa di quest’ultimo è intervenuto il fratello trentenne, pregiudicato, per impedire ai carabinieri di concludere le operazioni di polizia giudiziaria. L’uomo ha quindi aggredito i Carabinieri opponendo una violenta resistenza. Il pregiudicato a quel punto è stato ammanettato e portato in caserma e arrestato per resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, mentre il minorenne è stato denunciato alla Procura dei minori di Sassari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’altro giovane sarà denunciato per lo stesso reato alla procura ordinaria di Nuoro.

Chiara Pintore, Danilo Gulleri, Martina Corda 5R Itis Giua Assemini

