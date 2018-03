“L’ennesimo cambio d’appalto che si scarica sulle spalle dei lavoratori – riducendo loro il salario fin quasi alla soglia di povertà – ha portato alla proclamazione di uno sciopero del servizio di portierato del Brotzu per tutta la giornata di lunedì 19 marzo, con presidio dalle 9:30 alle 12 davanti all’assessorato regionale agli Enti locali in Viale Trieste”. Così Filcams, Fisascat, Uiltucs e Uiltrasporti spiegano in un comunicato stampa le ragioni della protesta, legata al cambio di contratto proposto dalla società che è subentrata all’appalto, la Sicuritalia: dal Multiservizi a quello Servizi Fiduciari, che implica un taglio netto di quattrocento euro al mese.

“A nulla è servito l’incontro chiesto dalle organizzazioni sindacali, lo scorso 27 febbraio – proseguono i Sindacati – quando la Sicuritalia ha confermato la volontà di assumere i lavoratori applicando condizioni nettamente peggiorative”.

La preoccupazione dei sindacati va oltre la singola vertenza dell’azienda ospedaliera cagliaritana perché “il cambio d’appalto del servizio di portierato al Brotzu è il primo dei tre in scadenza e c’è il rischio che lo stesso atteggiamento venga perseguito anche per le sedi dell’Ats Sardegna e dell’Aou di Sassari”, concludono.

