Il 23 marzo la Giunta regionale, rappresentata dall’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, sottoscriverà una intesa con le organizzazioni sindacali sui criteri di inquadramento nei Comuni e negli Enti pubblici dei lavoratori dell’Area Parco Geominerario provenienti dall’ex Bacino Ati-Ifras. L’accordo, espressamente previsto in una delibera approvata dall’esecutivo, verrà siglato nel quadro del Tavolo Partenariale che segue da alcuni mesi tutte e fasi della vicenda.

“I criteri per l’inquadramento del personale – sottolinea l’assessore Spanu – devono costituire un orientamento per gli enti che stanno procedendo, con contratti a tempo determinato, all’assunzione dei lavoratori. In particolare si fa riferimento alle mansioni da svolgere, alle esperienze lavorative maturate e all’obiettivo di favorire la continuità reddituale”.

Il Tavolo partenariale, che ha acquisito le risultanze del lavoro di un tavolo tecnico, ha ritenuto di convergere sul contratto del Terziario, Servizi e Commercio.

