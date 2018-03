Giovedì 22 marzo prenderà il via la quinta edizione di The Voice of Italy, il talent show musicale in onda su Rai 2. Tante le novità soprattutto l’arrivo di tre nuovi giudici: a prendere posto sulle poltrone rosse infatti ci saranno Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia.

Inoltre tornerà come coach, dopo aver preso parte alla seconda e terza edizione, il celebre rapper e discografico milanese J-Ax.

Proprio oggi sulla pagina ufficiale è stato pubblicato il video che annuncia la data della prima puntata e cresce l’attesa tra i fan della trasmissione.

