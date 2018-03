Pressing del Consiglio regionale sulla Giunta Pigliaru per risolvere una serie di problemi relativi alla cura del diabete.

Oggi l’Aula ha approvato all’unanimità due mozioni: la prima, presentata da Antonello Peru (Fi), impegna l’Esecutivo a porre in essere le azioni utili per fare in modo che sia garantita la fornitura dei dispositivi medici necessari per il monitoraggio in continuo della glicemia; l’altra (primo firmatario Gianfranco Congiu del Pds) impegna invece a rimuovere le lacune del sistema sanitario regionale nella gestione della patologia. Nella replica l’assessore alla Sanità Luigi Arru ha assicurato che “non esiste un problema di fondi, e che la Giunta sta prodigando il massimo impegno per cercare di alleviare i problemi del paziente”.

Massima apertura anche alle nuove tecnologie che, però, ha chiarito l’esponente della Giunta, “devono essere sicure”. Sulla creazione di una rete di diabetologi, il titolare della Sanità ha confermato che “si sta lavorando in questo senso, in ogni caso il numero di specialisti nell’isola è in linea con la media nazionale”.

