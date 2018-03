Vasta operazione antidroga in Gallura.

I poliziotti del Commissariato di Porto Cervo hanno arrestato su ordine della Procura diverse persone ed eseguito ordinanze di custodia ai domiciliari ed altri provvedimenti restrittivi nei confronti di appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti in Gallura e Costa Smeralda.

12 le misure cautelare di cui 8 in carcere, più una trasformatasi in arresto: i poliziotti hanno infatti trovato della cocaina in casa. Due gli obblighi di dimora. Una minorenne con obbligo di permanenza nella casa dei genitori.

Notizia in aggiornamento

