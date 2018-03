“Stop a divieti di sosta a pioggia e selvaggi”. Lo sostiene il consigliere comunale dei Riformatori sardi Raffaele Onnis, “nemici dei commercianti e dei residenti in città”.

“Questa è la situazione di fronte al mercato di San Benedetto: i divieti di sosta sono terminati a fine febbraio e, nonostante il divieto sia cessato, i cartelli campeggiano dimenticati, distogliendo gli automobilisti dalla sosta”.

“A fronte di questo divieto – scrive Onnis – i lavori hanno interessato la strada per una sola mezza giornata e si sono sovrapposti ad un’altra pioggia di divieti nelle strade circostanti che andavano dal 26/02 al 02/03 – 2018 per altri modestissimi interventi stradali. Altri divieti si prevedono a breve per il rifacimento della segnaletica orizzontale. La città negli ultimi tempi è stata puntellata da divieti di sosta per la pulizia delle strade che, per come sono stati pianificati, hanno creato un vero e proprio percorso ad ostacoli per i cittadini”.

“L’amministrazione – conclude Onnis – dovrebbe capire che dietro le vetrine ci sono delle persone che si trovano in grave difficoltà e un solo parcheggio in più può essere vitale per l’economia di un’attività commerciale”.

Commenti

comments