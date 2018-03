Il Ministero della salute ha diffuso il richiamo di un lotto di Farina di grano tenero “00” W260 per la presenza di allergeni (soia) non dichiarati in etichetta.

Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 1 kg, con il numero di lotto L40635217 e la data di scadenza 14/12/2018. L’avviso è stato diffuso anche da catene di supermercati come Auchan, Esselunga, Basko, Simply, Carrefour, Tigros e Unicoop Tirreno. La farina è stata prodotta per Garofalo da Selezione Casillo Srl, nello stabilimento di via Sant’Elia a Corato, in provincia di Bari.

Coop fa sapere che il richiamo interessa esclusivamente i punti vendita delle Cooperative Unicoop Tirreno, Alleanza 3.0 e Coop Centro Italia. Auchan e Simply comunicano, invece, che il provvedimento riguarda solo gli ipermercati e i supermercati di Lazio e zona Adriatica. Si raccomanda ai consumatori allergici alla soia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, di non consumare il prodotto con il numero di lotto richiamato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. La farina è sicura per i consumatori non allergici.

