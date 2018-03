I militari della guardia costiera di Porto Torres e il personale dell’Autorità portuale sarda hanno affisso ai cancelli della ex marina turritana un’ingiunzione di sgombero valida per tutte le unità ormeggiate, nonché gli avvisi di rimozione per quelle presenti senza titolo nel pontile in concessione all’associazione Onda 1943. I provvedimenti sono stati emessi per questioni di sicurezza.

L’incolumità di tutti i diportisti ormeggiati alla ex marina turritana è fortemente messa a rischio dalle condizioni della struttura. Il provvedimento è esteso anche ad alcuni diportisti che ancora ormeggiano le proprie imbarcazioni nel pontile dell’Onda, che è munita di regolare concessione.

Per rimuovere i loro mezzi, gli sono stati dati venti giorni di tempo contro i sessanta di chi si trova nella ex turritana. Lo sgombero consentirà a Onda di fruire liberamente di tutta l’area, mentre lo sgombero dell’ex Marina consentirà all’Autorità portuale di eseguire le attività di manutenzione necessarie e improcrastinabili.

