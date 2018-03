Si chiamava Magdalena Monika Jozwiak, polacca di 39 anni, da tempo residente a Olbia, la donna morta dopo essere caduta dalla finestra della stanza al quinto piano di un albergo del centro. Gli investigatori, coordinati dal procuratore di Tempio Pausania Andrea Garau, non escludono alcuna ipotesi. Morte volontaria, incidente o femminicidio: sarà solo l’incrocio delle diverse attività d’indagine a chiarire cosa sia successo intorno alle 6.45 di stamattina.

Il corpo della donna, trovato completamente nudo, sarà sottoposto ad autopsia, ma saranno eseguiti anche degli esami tossicologici, gli stessi cui dovrà sottoporsi il compagno che, dopo essere stato portato in caserma, è stato trasferito in Psichiatria, in quanto era sotto gli effetti di alcol e cocaina, tanto che non è stato possibile raccogliere una sua testimonianza. La caduta dal quinto piano sarebbe avvenuta dopo una notte di eccessi della coppia.

