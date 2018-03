Fra tre mesi Apple potrebbe svelare un computer e un tablet un po’ meno costosi dei modelli attuali. La compagnia di Cupertino ha annunciato che il 4 giugno prenderà il via la sua conferenza annuale degli sviluppatori, e secondo indiscrezioni quella potrebbe essere l’occasione per presentare nuovi dispositivi. La Worldwide Developers Conference è l’appuntamento in cui Apple presenta le novità in ambito software, con le nuove versioni dei sistemi operativi per computer (MacOS) e dispositivi mobili (iOS), insieme a quelli dell’Apple Watch e dell’Apple TV.

In base ai rumors, tuttavia, Apple potrebbe sfruttare questo palco anche per lanciare nuovo hardware. Per l’analista Ming-Chi Kuo di Kgi Securities, la Mela potrebbe svelare un MacBook Air con display Retina e dal prezzo più abbordabile (799-899 dollari) rispetto all’attuale.

Commenti

comments