“Accorrete al Paguro, stanno provando a staccare l’acqua alle famiglie dell’occupazione popolare”. E’ l’annuncio shock apparso, verso l’ora di pranzo, sulla pagina Facebook ‘Il Paguro Occupazione Popolare’. Il Paguro è costituito da un gruppo di nove famiglie che hanno occupato due palazzine in via Bainsizza 51 per rispondere alla grave emergenza abitativa esistente a Cagliari.

“È la prima volta, dopo quasi due anni di occupazione,che gli stabili di via Bainsizza vengono attaccati – scrivono nel post, lanciando un appello a tutti gli aderenti e sostenitori dell’iniziativa – si stanno raccogliendo le forze per resistere allo slaccio delle utenze, chi può accorra, abbiamo bisogno di più persone possibili”.

Sul posto già presenti agenti di polizia e funzionari di Abbanoa, perchè, come riportato nel post, l’obiettivo sarebbe lo slaccio dei contatori dell’acqua. L’occupazione, specificano anche, è composta da sole famiglie nelle quali sono presenti anche diversi bambini, per i quali, ricordano, “l’acqua è una risorsa fondamentale ed innegabile”.

