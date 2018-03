Incentivare l’occupazione e lo sviluppo delle attività del centro storico, ma senza l’impiego di slot machine nei locali che chiedono i contributi. È l’obiettivo del disciplinare approvato dalla giunta comunale di Arzachena, che ribadisce “l’impegno di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo”.

L’atto licenziato dall’esecutivo, guidato dal sindaco Roberto Ragnedda, pone le basi per l’attribuzione di un contributo massimo di 3mila euro, il cui importo per ogni beneficiario sarà determinato in base a dei requisiti e dei limiti massimi. Il provvedimento rientra tra le iniziative del Comune per la promozione del vecchio quartiere, che risente della crisi economica e dei cambiamenti radicali nei comportamenti di acquisto dei consumatori.

“Il contributo dovrà essere investito per l’acquisto di beni e servizi che stimolino il rinnovamento delle attività, sostenendo l’occupazione e i bilanci degli esercenti”, spiega la vicesindaco e assessora del Bilancio, Cristina Usai. “Questo è un progetto pilota, contiamo di estenderlo anche ai borghi di Cannigione, Baia Sardinia e Porto Cervo, Liscia di Vacca e Abbiadori”, aggiunge.

Per ogni azienda l’incentivo non potrà superare la sommatoria dei tributi dovuti al Comune nell’anno.

