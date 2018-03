Abbanoa ha comunicato al Comune di Porto Torres di aver programmato una serie di interventi all’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale. Per eseguirli, martedì 20 e mercoledì 21 sarà necessario chiudere l’erogazione idrica a Serra Li Pozzi e nel centro abitato.

La chiusura a Serra Li Pozzi è prevista dalle 4 del 20 marzo alle 8 del 21 marzo, mentre nel centro abitato di Porto Torres si chiuderà dalle 10 del 20 marzo alle 8 del 21 marzo. Abbanoa si impegna a “contenere le ore di interruzione se l’andamento dei consumi lo dovesse rendere possibile”. Per far fronte alle emergenze sarà attivato un servizio di autobotte in via delle Vigne, vicino allo stadio comunale.

Gli interventi a Truncu Reale prevedono la riparazione di una condotta in uscita dai filtri di sabbia, l’installazione del misuratore in ingresso all’impianto, e l’attivazione del bypass già predisposto per garantire la portata in uscita durante l’attività di pulizia delle vasche.

