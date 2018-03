“Dobbiamo partire da un dato: Pigliaru ha detto qualche mese fa che non si sarebbe ricandidato. Non voglio dare ascolto ai rumors secondo cui ci starebbe ripensando. Penso non sia riproponibile una presidenza bis di Pigliaru. Voglio bene al presidente, ma voglio molto piu’ bene al Pd”.

Ancora bordate al presidente della Regione sardegna, Francesco Pigliaru, dalla direzione regionale del Pd, convocata a Oristano per l’analisi del voto. Chi parla e’ il consigliere regionale Antonio Solinas, area Cabras-Fadda, che nel suo intervento sottolinea: “Oggi in Consiglio regionale non esiste piu’ la maggioranza delle scorse elezioni, bisogna prenderne atto. C’e’ il Pd che con grande responsabilita’, anche troppa forse, pur di salvare la legislatura ha lasciato mano libera ad altri partiti minori”.

Prosegue Solinas: “Come presidente della commissione Trasporti del Consiglio regionale, da un anno sto chiedendo al presidente Pigliaru di convocare un vertice di maggioranza per decidere cosa fare della legge urbanistica, importantissima. Se dovessimo sederci a discutere sono convinto che sarebbero moltissimi i punti in comune, piuttosto che quelli che ancora ci dividono”.

Fonte: agenzia Dire

Commenti

comments