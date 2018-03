Nella mattinata di oggi, verso le 11, a Sestu, in località More Corraxe, all’interno dei locali della ditta Superemme, i militari hanno arrestato per furto due cugini, uno di 46 anno e l’altro di 51, entrambi di Serdiana.

I carabinieri hanno scoperto il 51enne con a bordo della propria autovettura diverse derrate alimentari, per un valore di circa 600 euro, asportate poco prima dai magazzini della ditta dal 46enne, dipendente della predetta azienda.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. I cugini sono stati portati nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Commenti

comments