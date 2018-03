Ennesima scomparsa nel cagliaritano. Questa volta ci troviamo a Quartu Sant’Elena, zona di via San Benedetto, quando durante il pomeriggio di venerdì 16 marzo, verso le 17, Luca Congera, 49 anni, alto circa 1 metro e 67, esce di casa senza telefono nè documenti, per non farci più ritorno.

Indossa un pigiama blu e il giubbotto sempre di colore scuro. “Non sappiamo dove possa essere, siamo tutti molto preoccupati”, scrivono i parenti. “Vi chiediamo la massima condivisione”. Chiunque dovesse vederlo è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

